PORDENONE-FOGGIA 0-1 | TABELLINO E HIGHLIGHTS

lagoleada_it : È arrivato in prestito dal #Modena e - contro il #Pordenone - ha già siglato la prima rete del #Foggia per la stagi… - lagoleada_it : #Foggia, le parole del tecnico Roberto #Boscaglia dopo la vittoria nell'amichevole col #Pordenone: 'Ho visto una sq… - AntennaSud : Foggia: Piegato il Pordenone in amichevole - FoggiaCittaAper : Il #Foggia vince la prima amichevole, Pordenone battuto da un gol nel finale di Ogunseye - foggiagol : E’ di Ogunseye il primo squillo del Foggia 2022-2023 che batte il Pordenone 1-0 -

La partita di Sabato 30 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per l'amichevole precampionato TARVISIO - Sabato 30 luglio ...Una rete di Ogunseye manda al tappeto il Pordenone contro il Foggia, come riportato da trivenetogol questo il commento del tecnico dei neroverdi Mimmo Di Carlo. "Il risultato è bugiardo abbiamo creato ...StatoQuotidiano.it Foggia, 31 Luglio 2022. Buon esordio per il nuovo Foggia di mister Boscaglia che, alla prima uscita stagionale, batte a Tarvisio il Pordenone per 1-0 con rete del centravanti Robert ...