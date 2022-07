Piazza Affari mostra i muscoli, rally di Eni (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana non lontana dai top intraday per il listino di Piazza Affari, spinto dagli aggiornamenti arrivati dalle trimestrali. I listini europei non hanno risentito delle indicazioni contrastanti arrivate dai dati macroeconomici: la stima flash dell’inflazione di luglio ha fatto segnare un nuovo massimo all’8,9% mentre il dato preliminare sulla crescita dell’economia ha evidenziato un +0,7% trimestrale (consensi all’8,7% ed allo 0,2%). Tra le tante società che hanno alzato il velo sui conti segnaliamo il +5,63% di Eni ed il +2,41% di Enel: la prima ha terminato il secondo trimestre con un utile netto di 3,81 miliardi di euro, in miglioramento di 2,9 miliardi rispetto al pari periodo 2021, mentre la seconda ha visto il fatturato semestrale crescere di oltre 80 punti percentuali ed annunciato l’accordo per la vendita del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana non lontana dai top intraday per il listino di, spinto dagli aggiornamenti arrivati dalle trimestrali. I listini europei non hanno risentito delle indicazioni contrastanti arrivate dai dati macroeconomici: la stima flash dell’inflazione di luglio ha fatto segnare un nuovo massimo all’8,9% mentre il dato preliminare sulla crescita dell’economia ha evidenziato un +0,7% trimestrale (consensi all’8,7% ed allo 0,2%). Tra le tante società che hanno alzato il velo sui conti segnaliamo il +5,63% di Eni ed il +2,41% di Enel: la prima ha terminato il secondo trimestre con un utile netto di 3,81 miliardi di euro, in miglioramento di 2,9 miliardi rispetto al pari periodo 2021, mentre la seconda ha visto il fatturato semestrale crescere di oltre 80 punti percentuali ed annunciato l’accordo per la vendita del ...

