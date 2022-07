CorSport: il West Ham è pronto a rilanciare fino a 36 milioni per Zielinski, ma lui non è convinto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il West Ham insiste per Zielinski. Il Corriere dello Sport scrive che il club è pronto a rilanciare con un’offerta da 36 milioni ma che Piotr è scettico: lascerebbe il Napoli solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. “Il West Han, dopo il rifiuto di Fabian, insiste per Zielinski e fa sapere di essere pronto a rilanciare fino a 36 milioni, ma Piotr accetterà il trasferimento soltanto al cospetto di un’offerta irrinunciabile”. “Zielinski è un obiettivo concreto del West Ham, pronto a ritoccare la sua offerta iniziale da 25 milioni più bonus fino a 36 milioni; un palmo dai 40 richiesti dal Napoli. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) IlHam insiste per. Il Corriere dello Sport scrive che il club ècon un’offerta da 36ma che Piotr è scettico: lascerebbe il Napoli solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. “IlHan, dopo il rifiuto di Fabian, insiste pere fa sapere di esserea 36, ma Piotr accetterà il trasferimento soltanto al cospetto di un’offerta irrinunciabile”. “è un obiettivo concreto delHam,a ritoccare la sua offerta iniziale da 25più bonusa 36; un palmo dai 40 richiesti dal Napoli. Il ...

