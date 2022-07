Ora Draghi non ha più la maggioranza. Cosa succede ora (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – Mario Draghi non ha più la maggioranza. Come sappiamo tutti, come si legge in riepilogo dall’Ansa, la fiducia in Senato ieri è passata, ma con soli 95 sì: è il momento più basso. Draghi senza maggioranza Per Enrico Letta è stata una giornata “di follia”, e una volta tanto c’è da essere d’accordo con lui. Non votano i Cinque Stelle, ma non votano neanche Lega e Forza Italia, quel “centrodestra di governo” come si definivano.È la somma che fa il totale, come si suol dire. E il totale è 95. Poco, pochissimo. Draghi non ha più la maggioranza e chi gli dà sostegno è il “solito” Pd, insieme a Leu, Ipf e Toti. Le dimissioni verranno annunciate alla Camera oggi. La crisi più inutile e stramba della storia repubblicana alla fine si concretizza, ma chi si aspetta chissà quali ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – Marionon ha più la. Come sappiamo tutti, come si legge in riepilogo dall’Ansa, la fiducia in Senato ieri è passata, ma con soli 95 sì: è il momento più basso.senzaPer Enrico Letta è stata una giornata “di follia”, e una volta tanto c’è da essere d’accordo con lui. Non votano i Cinque Stelle, ma non votano neanche Lega e Forza Italia, quel “centrodestra di governo” come si definivano.È la somma che fa il totale, come si suol dire. E il totale è 95. Poco, pochissimo.non ha più lae chi gli dà sostegno è il “solito” Pd, insieme a Leu, Ipf e Toti. Le dimissioni verranno annunciate alla Camera oggi. La crisi più inutile e stramba della storia repubblicana alla fine si concretizza, ma chi si aspetta chissà quali ...

