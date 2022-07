Cantieri, in corso l’asfaltatura di via Zanica (Di giovedì 21 luglio 2022) Continuano i lavori estivi sulle strade della città. In questi giorni il Comune di Bergamo e A2A sono al lavoro su via Zanica, lungo la quale è in corso il cantiere per la riasfaltatura di tutta la via, tra il ponte dell’autostrada e via Furietti. Un intervento necessario, visto che negli scorsi anni diversi interventi hanno dissestato il manto stradale che ora è necessario ripristinare. Per poterlo fare, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che disciplina la viabilità dalle 9 di mercoledì 20 luglio 2022 fino alle 18 di venerdì 29 luglio 2022. I provvedimenti viabilistici – per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere – si riferiscono a Via Zanica e prevedono il divieto di accesso in direzione del centro città per tutte le categorie dei veicoli eccetto ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Continuano i lavori estivi sulle strade della città. In questi giorni il Comune di Bergamo e A2A sono al lavoro su via, lungo la quale è inil cantiere per la riasfaltatura di tutta la via, tra il ponte dell’autostrada e via Furietti. Un intervento necessario, visto che negli scorsi anni diversi interventi hanno dissestato il manto stradale che ora è necessario ripristinare. Per poterlo fare, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che disciplina la viabilità dalle 9 di mercoledì 20 luglio 2022 fino alle 18 di venerdì 29 luglio 2022. I provvedimenti viabilistici – per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere – si riferiscono a Viae prevedono il divieto di accesso in direzione del centro città per tutte le categorie dei veicoli eccetto ...

