LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: l'Italia si aggrappa ai fiorettisti. Azzurre per stupire nella sciabola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2022 di Scherma in cui si assegneranno nuove medaglie. Ad Il Cairo (Egitto) inizieranno anche le fasi preliminari di due prove a squadre, ovvero sciabola maschile e spada femminile. Per quel che riguarda i tornei individuali si proseguirà con il tabellone di sciabola femminile e quello di fioretto maschile. Si inizia alle 8.00 con sedicesimi ed ottavi della prova a squadre di sciabola maschile. l'Italia, testa di serie numero 3, farà il suo esordio contro l'Iran, ed al secondo turno troverebbe una tra Gran Bretagna ed Hong Kong. Per quel che riguarda la spada femminile, ...

