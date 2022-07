Caldo in ulteriore intensificazione dopo metà settimana, weekend di fuoco, temperature sui 40° (Di martedì 19 luglio 2022) Roma - L'Italia continua a guardare con una certa apprensione il Caldo intenso che sta interessando la Spagna e che nelle ultime 24 ore ha raggiunto anche la Francia e l'Inghilterra. Ma non è questa l'ondata africana destinata al nostro paese. Nei primi giorni della settimana infatti l'anticiclone sub tropicale non ci interesserà con la sua parte più rovente ma solo con la sua periferia. Avremo quindi condizioni climatiche calde o molto calde ma non saranno estreme, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Quello che ci preoccupa è una seconda ondata di Caldo, quella che inizierà da metà settimana e che raggiungerà la sua massima espansione sul nostro territorio nell'arco del weekend e che potrebbe protrarsi fino ai primi giorni della settimana successiva. In una ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 19 luglio 2022) Roma - L'Italia continua a guardare con una certa apprensione ilintenso che sta interessando la Spagna e che nelle ultime 24 ore ha raggiunto anche la Francia e l'Inghilterra. Ma non è questa l'ondata africana destinata al nostro paese. Nei primi giorni dellainfatti l'anticiclone sub tropicale non ci interesserà con la sua parte più rovente ma solo con la sua periferia. Avremo quindi condizioni climatiche calde o molto calde ma non saranno estreme, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Quello che ci preoccupa è una seconda ondata di, quella che inizierà dae che raggiungerà la sua massima espansione sul nostro territorio nell'arco dele che potrebbe protrarsi fino ai primi giorni dellasuccessiva. In una ...

Pubblicità

magazine24it : Meteo Liguria, caldo e afa in ulteriore aumento, mercoledì giornata da bollino rosso - LiguriaOggi : Meteo Liguria, caldo e afa in ulteriore aumento, mercoledì giornata da bollino rosso - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Arpal ha emesso un avviso meteorologico per disagio fisiologico da caldo per oggi e domani martedì 19 luglio. Prosegue l… - infoitinterno : Allerta Caldo in Liguria: temperature in ulteriore aumento, elevato disagio fisiologico - COLDIRETTITOSCA : RT @flash_meteo: #meteo #toscana ancora gran caldo con temperature in ulteriore aumento nei prossimi giorni (vedi immagine ECMWF). Tra merc… -