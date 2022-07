"Non è più richiesta la sua prestazione". Casalino silurato con una mail (Di lunedì 18 luglio 2022) Niente rinnovo di contratto per Rocco Casalino come consulente del gruppo M5s alla Camera dei deputati: Davide Crippa rompe con lo spin doctor di Conte Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) Niente rinnovo di contratto per Roccocome consulente del gruppo M5s alla Camera dei deputati: Davide Crippa rompe con lo spin doctor di Conte

