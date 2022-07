Gf Vip 7, Signorini svela il quinto indizio: è Diego Maradona jr? (Di sabato 16 luglio 2022) Alfonso Signorini continua a pubblicare sul suo account Instagram nuovi dettagli sul cast del Gf Vip 7. L'amatissimo conduttore del reality show in onda su Canale 5 ha condiviso un nuovo indizio riguardante il quinto concorrente. GF Vip 7, il quinto indizio di Signorini Quello del direttore del settimanale Chi è ormai diventato un appuntamento settimanale: condividere immagini enigmatiche riguardanti i nuovi inquilini della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Solleticando la curiosità dei followers e fan del programma, il presentatore ha condiviso una foto nelle Instagram stories raffigurante un pallone. Non uno qualsiasi, ma uno da calcio con i colori del Napoli, il bianco e l'azzurro. A corredo delle immagini la scritta: «Guardate che cosa si è dimenticato il ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 16 luglio 2022) Alfonsocontinua a pubblicare sul suo account Instagram nuovi dettagli sul cast del Gf Vip 7. L'amatissimo conduttore del reality show in onda su Canale 5 ha condiviso un nuovoriguardante ilconcorrente. GF Vip 7, ildiQuello del direttore del settimanale Chi è ormai diventato un appuntamento settimanale: condividere immagini enigmatiche riguardanti i nuovi inquilini della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Solleticando la curiosità dei followers e fan del programma, il presentatore ha condiviso una foto nelle Instagram stories raffigurante un pallone. Non uno qualsiasi, ma uno da calcio con i colori del Napoli, il bianco e l'azzurro. A corredo delle immagini la scritta: «Guardate che cosa si è dimenticato il ...

