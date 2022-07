L’imperdibile tappa in Puglia: la fortezza raffigurata su 1 centesimo (Di martedì 12 luglio 2022) Hai mai notato la fortezza raffigurata sulla moneta da 1 centesimo di euro? È una delle più importanti in Italia, scopri dove si trova Castel del Monte è un’antica fortezza del XII secolo voluta da Federico II di Svezia e oggi Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Sulla collina delle Murge in Puglia questa struttura domina la vetta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 luglio 2022) Hai mai notato lasulla moneta da 1di euro? È una delle più importanti in Italia, scopri dove si trova Castel del Monte è un’anticadel XII secolo voluta da Federico II di Svezia e oggi Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Sulla collina delle Murge inquesta struttura domina la vetta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

POKI33847251 : RT @CasaLettori: Il Vatnajokull National Park è una una tappa imperdibile per chi visita l’Islanda. Presenta un paesaggio unico e variopi… - nadbitti : RT @CasaLettori: Il Vatnajokull National Park è una una tappa imperdibile per chi visita l’Islanda. Presenta un paesaggio unico e variopi… - GerberArancio : RT @CasaLettori: Il Vatnajokull National Park è una una tappa imperdibile per chi visita l’Islanda. Presenta un paesaggio unico e variopi… - ciroizzo3 : RT @CasaLettori: Il Vatnajokull National Park è una una tappa imperdibile per chi visita l’Islanda. Presenta un paesaggio unico e variopi… - lucy_esposito : RT @CasaLettori: Il Vatnajokull National Park è una una tappa imperdibile per chi visita l’Islanda. Presenta un paesaggio unico e variopi… -