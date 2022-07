Lino Guanciale, un ringraziamento particolare dal set (Video) (Di sabato 9 luglio 2022) Lino Guanciale in queste ore ha finito di girare alcune scene e ha voluto ringraziare dal set la città che lo ha ospitato C’è chi è già in vacanza, c’è chi sta registrando dal set. É il caso del tanto amato attore Lino Guanciale che proprio in questi giorni sta girando. Ed è grazie alla serie che andrà in onda per la seconda stagione de Il commissario Ricciardi che Lino ha voluto omaggiare una bella città che lo ha ospitato proprio per girare alcune scene della serie tv, che presto vedremo su RaiUno. Così con delle foto dei luoghi che lo hanno accolto, l’attore ringrazia la città di Taranto. Lo fa con un post pubblicato nelle scorse ore col quale annuncia la fine delle riprese in città. Leggi anche–> Estate 2022: i luoghi di vacanza scelti dai vip (Foto) «Ultimo giorno di riprese a Taranto… il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 luglio 2022)in queste ore ha finito di girare alcune scene e ha voluto ringraziare dal set la città che lo ha ospitato C’è chi è già in vacanza, c’è chi sta registrando dal set. É il caso del tanto amato attoreche proprio in questi giorni sta girando. Ed è grazie alla serie che andrà in onda per la seconda stagione de Il commissario Ricciardi cheha voluto omaggiare una bella città che lo ha ospitato proprio per girare alcune scene della serie tv, che presto vedremo su RaiUno. Così con delle foto dei luoghi che lo hanno accolto, l’attore ringrazia la città di Taranto. Lo fa con un post pubblicato nelle scorse ore col quale annuncia la fine delle riprese in città. Leggi anche–> Estate 2022: i luoghi di vacanza scelti dai vip (Foto) «Ultimo giorno di riprese a Taranto… il ...

