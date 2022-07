Ecco il piano dei conservatori per cacciare Boris Johnson dal partito e dal governo (e la possibile contromossa del premier) (Di giovedì 7 luglio 2022) La valanga di dimissioni di membri del governo britannico (tra ministri, vice e sottosegretari) e le richieste esplicite dei colleghi di partito di lasciare la guida dell’esecutivo, rendono sempre più solo Boris Johnson. Il primo ministro però sembra non voler mollare e conferma l’intenzione di tirare dritto per la sua strada. All’interno del partito però la sua leadership è ormai in crisi profonda. Ma cosa possono fare i conservatori per costringerlo alle dimissioni? LA FIDUCIA “CONGELATA” – Il 6 giugno scorso BoJo è riuscito a superare, per il rotto della cuffia, il voto di sfiducia dei Tories a seguito dello polemiche conseguenti al Partygate, restando così leader dei conservatori e quindi primo ministro del Regno Unito. Secondo le regole del Comitato 1922 – il nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) La valanga di dimissioni di membri delbritannico (tra ministri, vice e sottosegretari) e le richieste esplicite dei colleghi didi lasciare la guida dell’esecutivo, rendono sempre più solo. Il primo ministro però sembra non voler mollare e conferma l’intenzione di tirare dritto per la sua strada. All’interno delperò la sua leadership è ormai in crisi profonda. Ma cosa possono fare iper costringerlo alle dimissioni? LA FIDUCIA “CONGELATA” – Il 6 giugno scorso BoJo è riuscito a superare, per il rotto della cuffia, il voto di sfiducia dei Tories a seguito dello polemiche conseguenti al Partygate, restando così leader deie quindi primo ministro del Regno Unito. Secondo le regole del Comitato 1922 – il nome ...

