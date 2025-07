Alluvione 2023 domani lo sportello di assistenza Sfinge

In un momento di grande difficoltà come quello dell’alluvione 2023, l’assistenza tempestiva fa la differenza. Per questo motivo, domani, mercoledì 9 luglio, lo sportello informativo Sfinge sarà aperto a Lugo, in via Garibaldi 16, nel complesso del Carmine. Un punto di riferimento per cittadini, tecnici e periti, pronto a fornire supporto e consulenza sulle perizie dei danni, facilitando il percorso di ripresa e ricostruzione.

Lo sportello informativo Sfinge per il territorio della Bassa Romagna, per l'assistenza a cittadini, tecnici e periti sulle perizie dei danni dell' alluvione 2023, per il mese di luglio sarà aperto nella sola giornata dì mercoledì 9. Lo sportello è situato nel complesso del Carmine di Lugo, in via Garibaldi 16. Fornisce assistenza e consulenza per l'istruttoria a favore dei tecnici abilitati per la redazione delle perizie asseverate, utili per consentire a famiglie e imprese di compilare e inoltrare le domande di contributi tramite la piattaforma informatica ' Sfinge Alluvione 2023 ' della Regione Emilia-Romagna.

