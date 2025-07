Controlli durante la movida | quattro denunce

Durante il weekend, i carabinieri di Comacchio hanno intensificato i controlli lungo il litorale e nelle zone più frequentate della movida, denunciando quattro persone per vari reati. Con pattuglie in uniforme e civili provenienti da compagnie limitrofe, l’operazione si inserisce nel più ampio progetto di prevenzione per garantire sicurezza e tranquillità. Questo impegno costante dimostra quanto sia potente la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per combattere la microcriminalità nelle aree di aggregazione giovanile.

Durante lo scorso week-end i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio lungo il litorale e non solo, implementando con ulteriori pattuglie provenienti dalle Compagnie limitrofe, sia in uniforme che in abiti civili, il già nutrito dispositivo quotidianamente schierato. L'attività rientra in quel più ampio progetto di prevenzione e contrasto ai reati nei luoghi della movida e lungo le principali arterie stradali, per scongiurare incidenti riconducibili all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, le cosiddette " stragi del sabato sera ".

