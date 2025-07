Ex Polveriera basta divisioni | parta il percorso partecipativo

Ex Polveriera di Carraia: un’opportunità per superare le divisioni e avviare un percorso partecipativo inclusivo. Il laboratorio politico ’Futura’ di Calenzano invita tutti i cittadini a collaborare, portando idee e proposte per il futuro del quartiere. Dopo le recenti polemiche sul masterplan e la Rsa, è il momento di mettere da parte le differenze e lavorare insieme per una soluzione condivisa e sostenibile. È tempo di costruire un progetto che unisca la comunità.

"Ex Polveriera di Carraia: da parte le divisioni, si avvii il processo partecipativo". L’invito è del laboratorio politico ’Futura’ di Calenzano e prende le mosse dalla posizione espressa, nei giorni scorsi, da Sinistra per Calenzano, che aveva mostrato di non gradire alcuni aspetti del masterplan presentato dal sindaco Giuseppe Carovani, in particolare la realizzazione di una Rsa nell’area: "Non potevamo credere – sottolinea Futura - che quel masterplan potesse convincere la principale forza di governo che aveva fatto della tutela ambientale e della partecipazione dei cittadini i caposaldi della propria attività politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ex Polveriera, basta divisioni: parta il percorso partecipativo"

In questa notizia si parla di: polveriera - divisioni - partecipativo - basta

