Via Gentili ecco i lavori da oltre un milione

Via Gentili si prepara a una trasformazione epocale, con un investimento di oltre un milione e centocinquanta mila euro approvato recentemente dalla Giunta comunale. Il progetto di riqualificazione e pedonalizzazione mira a creare un’area più sicura, moderna e accessibile, ponendo al centro pedoni e qualità della vita urbana. La nuova Via Gentili diventerà un esempio di sviluppo sostenibile e innovazione urbana, pronta a migliorare la quotidianità di tutti i cittadini.

Via Gentili si prepara a cambiare volto, grazie a un progetto di riqualificazione e pedonalizzazione da un milione e 150.000 euro, approvato i giorni scorsi dalla Giunta comunale. L’intervento ha un obiettivo chiaro, detto e ribadito già in campagna elettorale: trasformare la strada in uno spazio più sicuro, moderno e accessibile, mettendo al centro pedoni e qualità della vita urbana. La nuova via Gentili diventerà un percorso sostenibile pedonale tra il centro della città , se non addirittura tra il mare e il corso Castel San Giorgio nel Borgo antico, passando davanti al mercato coperto che è in fase di riqualificazione, con l’obiettivo di farne una struttura caratteristica e caratterizzante nonché punto di riferimento del commercio cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Gentili, ecco i lavori da oltre un milione

