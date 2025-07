Trasporto irregolare di surgelati, sequestrato il carico di un camion.

Nel cuore di Cesenatico, durante un intenso fine settimana di controlli, la polizia ha sequestrato un carico di surgelati trasportati illegalmente. Con 23 posti di blocco, sono stati ispezionati oltre 80 veicoli e 300 persone, evidenziando l'impegno per tutela della sicurezza alimentare e del rispetto delle norme. Tra le criticitĂ emerse, un autista romeno trasportava prodotti senza garantire le corrette condizioni di conservazione, sollevando nuovamente il problema del trasporto irregolare di generi alimentari.

Nel fine settimana il Posto estivo di polizia di Cesenatico ha effettuato 23 posti di controllo, controllando oltre 80 veicoli e 300 persone. Un autista romeno alla guida di un camion per il trasporto di generi alimentari freschi e surgelati per conto di una ditta della provincia di Ravenna, è finito nei guai perchĂ© non rispettava i criteri per lo stato di conservazione di confezioni di petto di pollo, salsicce, mozzarelle, formaggi e yogurt. I poliziotti hanno chiamato l’Ausl ed è intervenuta l’UnitĂ Operativa Igiene degli alimenti di Forlì-Cesena. I medici dell’Ausl, utilizzando degli strumenti, hanno constatato le condizioni non idonee di conservazione dei prodotti freschi e surgelati, riscontrando temperature molto oltre la soglia di tollerabilitĂ , pertanto tutta la merce trasportata è stata sottoposta a sequestro per essere poi inviata allo smaltimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it