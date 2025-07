Scoperti batteri ammazza-zanzare nelle acque di Creta

Un gruppo di batteri scoperti nelle acque di Creta si potrebbe trasformare in un’arma naturale contro le zanzare Culex pipiens molestus, vettori di virus come West Nile e Rift Valley. Lo studio della Johns Hopkins rivela che i metaboliti di tre batteri isolati sono letali per le zanzare, aprendo nuove strade per soluzioni ecologiche e sostenibili nella lotta alle malattie trasmesse da questi fastidiosi insetti. Questa scoperta potrebbe cambiare il modo di proteggere la salute pubblica, sfruttando la natura al suo meglio.

Un gruppo di batteri raccolti nell'isola greca di Creta potrebbe rivelarsi un potente alleato contro le zanzare Culex pipiens molestus, note per trasmettere virus pericolosi per l'uomo come il West Nile e la febbre della Rift Valley. Lo rivela uno studio della Johns Hopkins University pubblicato su Applied and Environmental Microbiology. Durante i test di laboratorio, metaboliti prodotti da tre dei batteri isolati si sono dimostrati letali: hanno ucciso il 100% delle larve entro 24 ore. Secondo i ricercatori, questi composti naturali potrebbero dare origine a biopesticidi a basso impatto ambientale.

