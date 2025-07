Incontri e musica tra borghi e prati Neri Marcorè apre il nuovo festival

non solo un evento musicale, ma un viaggio tra incontri, tradizioni e speranza, che unisce comunità diverse in un clima di rinascita e condivisione. Un’opportunità unica per riscoprire il cuore pulsante delle Marche, tra borghi incantati e prati rigogliosi, mentre si ascoltano le melodie che uniscono passato e futuro. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile tra musica, cultura e convivialità.

Quindici appuntamenti in undici giornate – da questo venerdì al 10 agosto – sui prati dell’Appennino e nei Comuni colpiti dal terremoto del 2016 e dall’alluvione del 2022, tra le province di Macerata, Ascoli, Fermo e Ancona. Dopo otto edizioni di successo, RisorgiMarche si evolve e diventa una rete con Anffas Sibillini, Microbiscottificio Frolla e SenzareteBirracca. In quest’evoluzione, il festival musicale diventa IncantoMarche. E non è l’unica novità. Gli appuntamenti continueranno a svolgersi con la consueta modalità, sui prati montani e nei borghi. Ma quest’estate ci sarà anche la sezione speciale di incontri-concerto tra Neri Marcorè, ideatore di RisorgiMarche, e alcuni amici artisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incontri e musica tra borghi e prati. Neri Marcorè apre il nuovo festival

In Toscana il Festival dei borghi più belli d'Italia - Ansa.it - La Toscana ospita il 15/o Festival dei borghi più belli d'Italia: la rassegna si svolgerà dall'8 al 10 settembre a Lucignano, borgo nel cuore della Valdichiana aretina.

