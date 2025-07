La relazione difficile tra Turchia e Israele tra tensioni e convergenze sulla Siria

Le relazioni tra Turchia e Israele sono segnate da un delicato equilibrio di tensioni e convergenze, soprattutto sulla questione siriana. La Siria post-Assad diventa il crocevia di interessi e alleanze, ridisegnando i confini dell’influenza regionale mediorientale. Tra dichiarazioni infuocate e canali diplomatici segreti, il panorama si evolve rapidamente, aprendo scenari imprevedibili che potrebbero ridefinire gli equilibri futuri. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

La Siria post Assad è decisiva per definire le relazioni tra Israele e Turchia, nuovi poli di influenza dell'ordine regionale mediorientale. Tra dichiarazioni incendiarie e canali.

L’Azerbaigian mediatore di un accordo tra Turchia e Israele per evitare scontri in Siria - L'Azerbaigian agisce da mediatore tra Turchia e Israele, facilitando un accordo preliminare per coordinare le operazioni militari in Siria.

La relazione difficile tra Turchia e Israele, tra tensioni e convergenze (sulla Siria) - Il rapporto tra Ankara e lo stato ebraico oscilla tra l'interesse condiviso per l'indebolimento dell'Iran e lo scontro su Gaza. Come scrive ilfoglio.it

TURCHIA E ISRAELE AL BIVIO SIRIANO - Limes - Asad in Siria ha aperto un nuovo fronte nelle rivalità geopolitiche mediorientali. Segnala limesonline.com