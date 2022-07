BALLANDO CON LE STELLE: VITO COPPOLA LASCIA LO SHOW DI MILLY CARLUCCI PER LA BBC (Di giovedì 7 luglio 2022) VITO COPPOLA non solo ha entusiasmato il pubblico di Rai1 ma è stato notato dai vertici della BBC che gli hanno offerto di diventare il nuovo maestro della versione inglese di BALLANDO con le STELLE, Strictly Come Dancing. Un’offerta irripetibile che VITO ha accettato, non senza difficoltà per la profonda stima e sincera amicizia che lo lega al varietà di Rai1. MILLY CARLUCCI si conferma una numero uno e una talent scout che dà luce a tanti veri talenti. La prossima edizione di BALLANDO con le STELLE, al via l’8 ottobre su Rai1 per 11 puntate (una in più), dovrà così fare a meno del ballerino che ha vinto appena arrivato nello SHOW del sabato sera, in coppia con la meravigliosa Arisa. Leggi su bubinoblog (Di giovedì 7 luglio 2022)non solo ha entusiasmato il pubblico di Rai1 ma è stato notato dai vertici della BBC che gli hanno offerto di diventare il nuovo maestro della versione inglese dicon le, Strictly Come Dancing. Un’offerta irripetibile cheha accettato, non senza difficoltà per la profonda stima e sincera amicizia che lo lega al varietà di Rai1.si conferma una numero uno e una talent scout che dà luce a tanti veri talenti. La prossima edizione dicon le, al via l’8 ottobre su Rai1 per 11 puntate (una in più), dovrà così fare a meno del ballerino che ha vinto appena arrivato nellodel sabato sera, in coppia con la meravigliosa Arisa.

Pubblicità

bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: VITO COPPOLA LASCIA LO SHOW DI MILLY CARLUCCI PER LA BBC - Lella491 : @ViiVnss Vi prego fatela entrare nel cast di Ballando con le stelle potrebbe tranquillamente vincere anche quel pro… - MrtTrupia : @LucaBizzarri Come al solito la Lucarelli tratta un argomento così sensibile per migliaia di persone in italia come… - attilascuola : RT @robulga: se bassetti viene invitato al grande fratello o ballando con le stelle, prendendosi il suo momento di visibilità e notorietà,… - MrtTrupia : @stanzaselvaggia @DomaniGiornale E certo ci mancava che nell'articolo li prendevi per figli di putta** e ladri e av… -