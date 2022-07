“Nudi per la vita”, svelato il cast completo del nuovo programma di Raidue (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Nudi per la vita”, il programma prodotto dal Blu Yazmine di Ilaria Dallatana e condotto da Mara Maionchi, andrà in onda su Rai Due. Il debutto ci sarà 12 settembre del 2022. “TvBlog” ha svelato in anteprima il cast del programma che prevede che personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport devono preparare una performance corale di ballo e striptease. Di chi si tratta? Di vip arcinoti. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci, come mamma l’ha fatta per una giusta causa: avverrà in tv “Nudi per la vita” in onda dal 12 settembre del 2022. Nel cast figureranno Memo Remigi, Valeria Graci, Maddalena Corvaglia e Gilles Rocca. “TvBlog” in un articolo di oggi ha ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 6 luglio 2022) “per la”, ilprodotto dal Blu Yazmine di Ilaria Dallatana e condotto da Mara Maionchi, andrà in onda su Rai Due. Il debutto ci sarà 12 settembre del 2022. “TvBlog” hain anteprima ildelche prevede che personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport devono preparare una performance corale di ballo e striptease. Di chi si tratta? Di vip arcinoti. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci, come mamma l’ha fatta per una giusta causa: avverrà in tv “per la” in onda dal 12 settembre del 2022. Nelfigureranno Memo Remigi, Valeria Graci, Maddalena Corvaglia e Gilles Rocca. “TvBlog” in un articolo di oggi ha ...

Pubblicità

RobyyGiudici : @libertinequeen_ Idem e non c'è censura qua,si può mettere anche foto di nudo,sembra che la nudità sia una cosa spo… - infoitcultura : Chi farà parte del cast di Nudi per la vita? Ecco i nomi dei concorrenti - tuttopuntotv : Chi farà parte del cast di Nudi per la vita? Ecco i nomi dei concorrenti - bubinoblog : NUDI PER LA VITA: IL CAST DEL NUOVO VIP SHOW DI RAI2 CONDOTTO DA MARA MAIONCHI - lostinblworld : RT @Gleek_1897: RAGA NO. NON I BIBLEBUILD MEZZI NUDI PER UN MAGAZINE. MI SENTO MALE. -