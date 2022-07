Prova a rubare il monopattino ma…scoppia una violenta lite: nei guai 2 persone (Di martedì 5 luglio 2022) Roma. Ha Provato a rubare un monopattino che si trovava all’interno di un’auto. Le sue gesta però non sono passate inosservate e le vittime del furto — che poi non è andato a segno — si sono rese protagoniste di una violenta rissa. Leggi anche: Roma, rissa tra 13enni a scuola: il bambino russo fa pestare l’avversario dal suo bodyguard Cerca di rubare il monopattino e scoppia la rissa: la dinamica I fatti sono avvenuti questa notte intorno all‘una in viale della Primavera. Qui un ragazzo marocchino di 26 anni ha Provato a rubare il monopattino di una coppia che si trovava all’ interno della loro auto posteggiata in piazzale delle Gardenie dopo averne infranto il finestrino. La coppia ha notato quanto stava accadendo e di lì a poco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Roma. Hato aunche si trovava all’interno di un’auto. Le sue gesta però non sono passate inosservate e le vittime del furto — che poi non è andato a segno — si sono rese protagoniste di unarissa. Leggi anche: Roma, rissa tra 13enni a scuola: il bambino russo fa pestare l’avversario dal suo bodyguard Cerca diile scoppia la rissa: la dinamica I fatti sono avvenuti questa notte intorno all‘una in viale della Primavera. Qui un ragazzo marocchino di 26 anni hato aildi una coppia che si trovava all’ interno della loro auto posteggiata in piazzale delle Gardenie dopo averne infranto il finestrino. La coppia ha notato quanto stava accadendo e di lì a poco ...

