Turchia: inflazione quasi all'80% in un anno (Di lunedì 4 luglio 2022) L'inflazione negli ultimi 12 mesi in Turchia ha toccato in giugno il 78,62% mentre da maggio l'aumento dei prezzi è stato del 4,95%. Lo rivela l'Istituto di statistica nazionale Tuik. Secondo i dati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) L'negli ultimi 12 mesi inha toccato in giugno il 78,62% mentre da maggio l'aumento dei prezzi è stato del 4,95%. Lo rivela l'Istituto di statistica nazionale Tuik. Secondo i dati ...

Pubblicità

zav_news : ?????? #Turchia, a giugno l'#inflazione ha raggiunto il 78,6% su base annua, al top dal 1998. Il forte aumento dei pre… - SonGoku41057392 : @matteozizola Gli tocca accettare in fretta che con l'inflazione che c'è in Turchia rischia che domani diventino 2,6m reali. - leggipurequesto : RT @ultimenotizie: La #Turchia ha deciso di aumentare del 30 per cento il salario minimo nel Paese, nel tentativo di salvaguardare la popol… - pameladiverona : RT @ultimenotizie: La #Turchia ha deciso di aumentare del 30 per cento il salario minimo nel Paese, nel tentativo di salvaguardare la popol… - marino29b : RT @ultimenotizie: La #Turchia ha deciso di aumentare del 30 per cento il salario minimo nel Paese, nel tentativo di salvaguardare la popol… -