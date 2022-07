File Word a rischio con AstraLocker 2.0 (Di lunedì 4 luglio 2022) Gli esperti di ReversingLabs hanno individuato una nuova versione di AstraLocker, un ransomware comparso online nel 2021 e derivato da Babuk, il cui codice sorgente era stato pubblicato su un forum nel dark web. La particolarità di AstraLocker 2.0 è il metodo usato per infettare i computer che indica scarse competenze dei cybercriminali. Il malware può essere rilevato e bloccato dalle varie soluzioni di sicurezza presenti sul marcato, tra cui quelle di Avira. AstraLocker 2.0: attacco “smash and grab” Lo scopo degli autori di AstraLocker 2.0 è ottenere subito un guadagno attraverso attacchi di phishing. Solitamente i ransomware vengono distribuiti solo al termine della catena di infezione. In questo caso, il malware è nascosto direttamente nel documento Word allegato all’email. Se l’utente ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 4 luglio 2022) Gli esperti di ReversingLabs hanno individuato una nuova versione di, un ransomware comparso online nel 2021 e derivato da Babuk, il cui codice sorgente era stato pubblicato su un forum nel dark web. La particolarità di2.0 è il metodo usato per infettare i computer che indica scarse competenze dei cybercriminali. Il malware può essere rilevato e bloccato dalle varie soluzioni di sicurezza presenti sul marcato, tra cui quelle di Avira.2.0: attacco “smash and grab” Lo scopo degli autori di2.0 è ottenere subito un guadagno attraverso attacchi di phishing. Solitamente i ransomware vengono distribuiti solo al termine della catena di infezione. In questo caso, il malware è nascosto direttamente nel documentoallegato all’email. Se l’utente ...

Pubblicità

Antonioerred : @EmpfindsamerS @Martinetus Avevo perplessità per le note. Non supporta l'importazione da Word. Dopodiché ho provato… - delyshinoda : Oggi mi avranno sentito pure dal vaticano per quanto ho urlato. Mia sorella si deve sveglià cazzo, a 31 anni non sa… - ridursi_cosi : appena scoperto che si possono mettere le password ai file di word - Danireport : Questa è la parola nascosta! - _lorenzorolla : @imbenjio Mhhh mappe non saprei, so che ci sono app che permettono di disegnare… io però non penso di essere la per… -