Canone Rai: le persone in questa fascia d’età non devono pagarlo. (Di sabato 2 luglio 2022) Il Canone Rai è un’imposta sul possesso di almeno un apparecchio televisivo per nucleo familiare. Sapevate che alcune specifiche categorie di persone sono dispensate dal pagarlo? Scopriamo quali I media e i mezzi di comunicazione di massa si sono modificati ed evoluti in maniera impressionante con l’avvento di internet. Tuttavia, lo strumento in tale ambito che ancora oggi impera nelle nostre case è senza dubbio il televisore che, ricordiamo, è un concetto che differisce dalla televisione che, invece, è il sistema di telecomunicazione destinato alla trasmissione a distanza. Televisione, Canone Rai (Pixabay)Pensate alla rivoluzione avvenuta grazie ad essa quando fu resa disponibile al pubblico alla fine della seconda guerra mondiale e alla più facile e veloce circolazione di notizie e ai sempre più innovativi metodi ... Leggi su esclusiva (Di sabato 2 luglio 2022) IlRai è un’imposta sul possesso di almeno un apparecchio televisivo per nucleo familiare. Sapevate che alcune specifiche categorie disono dispensate dal? Scopriamo quali I media e i mezzi di comunicazione di massa si sono modificati ed evoluti in maniera impressionante con l’avvento di internet. Tuttavia, lo strumento in tale ambito che ancora oggi impera nelle nostre case è senza dubbio il televisore che, ricordiamo, è un concetto che differisce dalla televisione che, invece, è il sistema di telecomunicazione destinato alla trasmissione a distanza. Televisione,Rai (Pixabay)Pensate alla rivoluzione avvenuta grazie ad essa quando fu resa disponibile al pubblico alla fine della seconda guerra mondiale e alla più facile e veloce circolazione di notizie e ai sempre più innovativi metodi ...

themp12345 : Anni fa la Rai si lamentava dell'evasione del canone. Dal 2016 l'evasione dovrebbe essere ridotta al lumicino, vist… - Giroldo7 : #golftv mi fai venire in mente il canone. Rai - SanremoF : @Carla12450515 @NicoMoro19 @repubblica Ovviamente gli italiani che vivono all’estero e che non hanno un televisore… - FabioBenedett18 : @1956Giampiero @zicolo66 @elio_vito Un volta andava totalmente alla #rai, adesso i PdC hanno imparato a mettere le… - R_I_S_P_E_T_T_O : - Sono Anna, la sua consulente per il servizio elettrico, buongiorno, volevo sapere se aveva ricevuto il rimborso d… -