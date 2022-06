?? – Romelu Lukaku torna all’Inter, è ufficiale (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 20:20:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Un anno dopo aver lasciato il Chelsea, Romelu Lukaku torna all’Inter. Arrivato mercoledì mattina a Milano per la visita medica, l’attaccante della nazionale belga dei Blues (29 anni, 68 presenze) in serata ha ufficialmente firmato con il club lombardo. Avrà un prestito di un anno che dovrebbe costare all’Inter 8 milioni di euro (esclusi i bonus legati ai risultati), secondo i media inglesi e italiani. Vera punta di diamante dell’Inter incoronato campione d’Italia nel 2021, il potente attaccante non ha mai vinto al Chelsea, dove è stato regolarmente lasciato in panchina dall’allenatore Thomas Tuchel (15 gol in 44 partite tutte messe insieme). Avrebbe accettato di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 20:20:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Un anno dopo aver lasciato il Chelsea,. Arrivato mercoledì mattina a Milano per la visita medica, l’attaccante della nazionale belga dei Blues (29 anni, 68 presenze) in serata ha ufficialmente firmato con il club lombardo. Avrà un prestito di un anno che dovrebbe costare8 milioni di euro (esclusi i bonus legati ai risultati), secondo i media inglesi e italiani. Vera punta di diamante dell’Inter incoronato campione d’Italia nel 2021, il potente attaccante non ha mai vinto al Chelsea, dove è stato regolarmente lasciato in panchina dall’allenatore Thomas Tuchel (15 gol in 44 partite tutte messe insieme). Avrebbe accettato di ...

