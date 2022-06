Tutta colpa dell’emotività | l’esordio in poesia di Adriana Miele

(Di martedì 28 giugno 2022) Sabato 2 luglio esce nelle librerie italiane ‘’,il primo libro di, giovane poetessa di Nola (Na) che vive e lavora a Torino.Poesie senza fronzoli e sentimentalismi,scandaglia a fondo l’animo umano, le fragilità delle emozioni e le difficoltà delle interazioni, dove le energie si canalizzano, si incrociano, si sovrappongono e divergono, dove somma e sottrazione sono in eterna sublime lotta.“A te”Opposto.Come Capri e Sorrento.Come la Sardegna e la Corsica.Come l’Europa e l’America.Come la Terra e il Cielo.(…)Tu sei a me Opposto. Tu sei a me DifronteEdito dal gruppo Utterson, casa editrice Edizione Dialoghi, il libro raccoglie le poesie cheha scritto nel corso di cinque anni; è una raccolta ...

