Jake Atlas vede la luce: Per la corte non è colpevole (Di martedì 28 giugno 2022) A fine maggio vi abbiamo raccontato dell’arresto dell’ex wrestler della WWE Jake Atlas per un’aggressione verso il uso fidanzato. In un periodo molto particolare sotto questo aspetto per il mondo del wrestling tutto si vede minimamente la luce. Per la corte non ci sono abbastanza elementi per ritenerlo colpevole. Come stanno le cose Lo scorso maggio, Atlas è stato arrestato per un confronto verbale e fisico con il suo fidanzato per questioni prettamente sentimentali. Il wrestler ha graffiato i suo compagno stracciandogli anche la maglia. Secondo TMZ, la colpa che “pendeva” su di lui è caduta e che il caso non è idoneo per un’azione penale. Un’udienza in tribunale prevista per oggi è stata annullata ed il caso è definitivamente chiuso. Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 giugno 2022) A fine maggio vi abbiamo raccontato dell’arresto dell’ex wrestler della WWEper un’aggressione verso il uso fidanzato. In un periodo molto particolare sotto questo aspetto per il mondo del wrestling tutto siminimamente la. Per lanon ci sono abbastanza elementi per ritenerlo. Come stanno le cose Lo scorso maggio,è stato arrestato per un confronto verbale e fisico con il suo fidanzato per questioni prettamente sentimentali. Il wrestler ha graffiato i suo compagno stracciandogli anche la maglia. Secondo TMZ, la colpa che “pendeva” su di lui è caduta e che il caso non è idoneo per un’azione penale. Un’udienza in tribunale prevista per oggi è stata annullata ed il caso è definitivamente chiuso.

