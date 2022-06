Irresistibile!

Leggi su amica

(Di martedì 28 giugno 2022) Socchiudi gli occhi. Sei in spiaggia. Profumo di mare, brezza leggera, caldo al punto giusto, caldo che ricarica senza scottare. Come te lo sei meritato! Un anno faticoso, denso di parole pesanti – pandemia, guerra, cambiamento climatico – vissuto in sospensione, in allarme, in ansia. Ma adesso no. Adesso la natura ripara, come sa fare solo lei. Ti devi abbandonare. Respirare e abbandonare. Solo pensieri lievi, sottili, quelli che vanno e vengono, volteggiano senza depositarsi mai, senza fare male, come nuvole leggere nel cielo. La Moda, per esempio. Hai preparato la tua valigia all’ultimo minuto, come sempre, ma poi ti sei accorta che non avevi più l’abitudine, non ricordavi la sequenza, i gesti erano impacciati. Eppure tu eri famosa per essere quella che non sbagliava mai, viaggiava solo con il trolley, tutto piegato con cura, solo una certa nuance di colori coordinati per abbinare ...