TIM sperimenta il multicast su rete satellitare | live streaming anche nelle zone remote

(Di lunedì 27 giugno 2022) TIMla distribuzione del segnalesuper consentire ai propri clienti la possibilità di accedere all’intrattenimento inpiù. Lazione, avvenuta sul TimVision Box in modalitàAdaptative Bit Rate (ABR), è stata realizzata in collaborazione con Eutelsat, che possiede e gestisce il satellite EUTELSAT KONNECT, dedicato alla fornitura di servizi internet in Europa e Africa, e con Broadpeak, che ha messo a disposizione la soluzione nanoCDN™ di distribuzione dei contenuti.La funzionalitàconsente di distribuire ineventidi ...

Pubblicità

Grazie alla realizzazione da parte died Ericsson di una rete 5G presso la sede Comau di Torino, sono state messe in campo tre nuove applicazioni per dimostrare i vantaggi della nuova tecnologia in un ambiente industriale, in ...Il pubblico della Gam e di Palazzo Madamala visita guidata da un robot, con il quale è anche possibile interagire ponendo domande. ... coinvolge Città di Torino, Ericsson,, Fondazione ...Molti clienti di TIM si stanno trovando con una brutta sorpresa, ecco cosa sta succedendo la rete e cosa potete fare ...Tim Cook ha confermato, durante un'intervista rilasciata alla stampa cinese, che Apple sta lavorando a dei prodotti in AR come Apple AR.