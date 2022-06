Al via il secondo Open ad Alghero (Di domenica 26 giugno 2022) Lunedì 27 giugno scatta il secondo appuntamento consecutivo di ITF Wheelchair giocato sui campi del TC Alghero e denominato "Riviera del Corallo Open Futures". Luca Arca guida il seeding maschile Leggi su federtennis (Di domenica 26 giugno 2022) Lunedì 27 giugno scatta ilappuntamento consecutivo di ITF Wheelchair giocato sui campi del TCe denominato "Riviera del CoralloFutures". Luca Arca guida il seeding maschile

Pubblicità

enpaonlus : Un grande aiuto molto apprezzato dai nostri trovatelli!@Rosy26008342 ?@chiaralessi? ?@isladecoco7? ?@fattukk? ?… - enpaonlus : donati da Prolife 50.000 pasti ai trovatelli accuditi da ENPA - anna_annie12 : Mercurio visto da molto vicino - SupersicSilvio : Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuo… - beniaminonatale : RT @Gianl1974: Il secondo colpo del razzo 'ad alta precisione' di Putin è stato in un asilo in via Polovetskaya Nel luogo in cui c'era un p… -