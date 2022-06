Non è la Rai, i retroscena choc: “Ricevevamo bambole voodoo, peli intimi, minacce..” (Di sabato 25 giugno 2022) Com’è essere stata una ragazza di Non è la Rai? A rispondere ad un lunghissimo editoriale del Corriere della Sera sono state Eleonora Cecere e Angela Di Cosimo. Ad Eleonora, ad esempio, fu mandata una bambolina voodoo. “Alle mie amiche regalavo i miei vestiti, tanto a noi arrivavano a pacchi, avevamo gli sponsor. Una mattina al mercato di Tor San Lorenzo vedo un banchetto con i vestiti Phard, sopra un grande cartello: I VESTITI DELLE RAGAZZE DI NON È LA RAI, lì mi sono sentita importante. Col primo stipendio sono andata da Bacillario a via del Corso a farmi fare un chiodo su misura”. E ancora: “Arriva una bambolina un’altra e un’altra. L’ultima con uno spillo in testa e un cappio al collo, insieme a un biglietto che diceva “questa sei tu”. Erano bamboline voodoo. Un giorno ricevo un cd, eravamo al Palatino, io, Ilaria, Angela, Pamela scendiamo in sala ... Leggi su biccy (Di sabato 25 giugno 2022) Com’è essere stata una ragazza di Non è la Rai? A rispondere ad un lunghissimo editoriale del Corriere della Sera sono state Eleonora Cecere e Angela Di Cosimo. Ad Eleonora, ad esempio, fu mandata una bambolina. “Alle mie amiche regalavo i miei vestiti, tanto a noi arrivavano a pacchi, avevamo gli sponsor. Una mattina al mercato di Tor San Lorenzo vedo un banchetto con i vestiti Phard, sopra un grande cartello: I VESTITI DELLE RAGAZZE DI NON È LA RAI, lì mi sono sentita importante. Col primo stipendio sono andata da Bacillario a via del Corso a farmi fare un chiodo su misura”. E ancora: “Arriva una bambolina un’altra e un’altra. L’ultima con uno spillo in testa e un cappio al collo, insieme a un biglietto che diceva “questa sei tu”. Erano bamboline. Un giorno ricevo un cd, eravamo al Palatino, io, Ilaria, Angela, Pamela scendiamo in sala ...

