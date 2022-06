A1: chiuso allacciamento con A11 nelle notti del 27, 28 e 29 giugno (Di sabato 25 giugno 2022) In alternativa Autostrade consiglia di uscire sulla A1 alla stazione di Calenzano e rientrare sulla A11 verso Pisa, proseguire sulla A11 verso Firenze ovest, uscire a Firenze Peretola, percorrere la rotatoria per poi rientrare sulla A11 in direzione di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 giugno 2022) In alternativa Autostrade consiglia di uscire sulla A1 alla stazione di Calenzano e rientrare sulla A11 verso Pisa, proseguire sulla A11 verso Firenze ovest, uscire a Firenze Peretola, percorrere la rotatoria per poi rientrare sulla A11 in direzione di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : A1: chiuso allacciamento con A11 nelle notti del 27, 28 e 29 giugno - CCISS_Ministero : A19 Palermo-Catania fine tratto chiuso causa lavori tra A19 Area di servizio Caracoli (Km 29,6) e Allacciamento A… - varesenews : Per quattro notti chiuso sulla A8 Milano-Varese l’allacciamento alla A4 Torino-Trieste - muoversintoscan : ????Sulla #A11 per lavori di pavimentazione, nelle tre notti consecutive di lunedì #27giugno, martedì #28giugno e mer… - MyWayASPI : Ore 06:49 24/06/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Milano CODA di 3 km per tratto chiuso tra Allacciamento A1/… -