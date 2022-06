Putin e il fattore D

(Di martedì 21 giugno 2022) A inizio giugno, in un incontro con l’organizzazione delle famiglie numerose, Vladimirha manifestato l’intenzione di ripristinare il titolo di “Madre-eroina”, che durante l’Unione Sovietica veniva conferito alle donne con dieci figli. Una settimana dopo, durante un incontro con i giovani imprenditori, il presidente russo ha detto che “la demografia è il primo compito” del paese: “Dovremmo avere più persone e che siano in salute”. Ma la realtà si sta muovendo in direzione opposta. Secondo i dati di Rosstat, l’Istituto federale di statistica, nei primi quattro mesi del 2022 in Russia i decessi sono stati 311 mila in più delle nuove nascite, un dato in crescita rispetto ai 304 mila del 2021, anno già particolarmente negativo. Il Covid, che da inizio pandemia ha prodotto 800-950 mila morti in eccesso, ha infatti accelerato un problema strutturale. Che ora viene ...

