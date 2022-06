Le nuove linee guida di Pechino per le “operazioni militari” all’estero (Di venerdì 17 giugno 2022) Un ordine per promulgare una serie di “schemi di processo” su “operazioni militari diverse dalla guerra” oltre i confini della Cina. Lo ha messo nero su bianco il presidente cinese Xi Jinping, come riportato dall’agenzia di stampa Xinhua, specificando che tali “schemi” (o linee guida) puntano a proteggere la vita e la proprietà delle persone, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 17 giugno 2022) Un ordine per promulgare una serie di “schemi di processo” su “diverse dalla guerra” oltre i confini della Cina. Lo ha messo nero su bianco il presidente cinese Xi Jinping, come riportato dall’agenzia di stampa Xinhua, specificando che tali “schemi” (o) puntano a proteggere la vita e la proprietà delle persone, InsideOver.

