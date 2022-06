Poste, Siracusano: al via offerta gas e luce per i dipendenti (Di giovedì 16 giugno 2022) Poste Italiane entra nel settore luce e gas con un offerta dedicata ai dipendenti che, come anticipato dall'Amministratore Delegato Matteo Del Fante durante la presentazione dell aggiornamento del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022)Italiane entra nel settoree gas con undedicata aiche, come anticipato dall'Amministratore Delegato Matteo Del Fante durante la presentazione dell aggiornamento del ...

Pubblicità

Affaritaliani : Poste, Siracusano: al via offerta gas e luce per i dipendenti - fisco24_info : Poste, Siracusano: 'Al via offerta gas e luce per i dipendenti. Presto saremo sul mercato': (Adnkronos) - L’AD di P… - AgenziaOpinione : POSTE ITALIANE * STRATEGIA ENERGETICA: SIRACUSANO: « AL VIA L’OFFERTA DI GAS E LUCE PER I DIPENDENTI, PRESTO SAREMO… - PosteNews : #PosteItaliane, l’AD PostePay Marco Siracusano: 'Al via offerta gas e luce per i dipendenti; presto saremo sul merc… -