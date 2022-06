Pubblicità

Calcio: Conmebol contro Wenger 'Non rispetta chi non è in Europa'

ASUNCION (PARAGUAY) - La Conmebol scrive alla Fifa per lamentarsi dell'uscita di Arsene Wenger e non solo. La Confederazione ......... l 'Ecuador sarebbe stato escluso dai Mondiali in Qatar con ripescaggio dello stesso Cile, che ha chiuso alle spalle dell' Ecuador il girone di qualificazioneo, secondo un'altra corrente di ... «Oggi giustizia sportiva è stata fatta, abbiamo sempre saputo essere dalla parte della ragione. Vamos Ecuador ». Il commento a caldo via social del presidente ...