A Mariupol rifiuti e corpi in decomposizone | si teme l' epidemia di colera

Advertising

HuffPostItalia : Cadaveri in decomposizione, cumuli di rifiuti, colera. Benvenuti a Mariupol - nuvolabassa : RT @andreacantelmo8: #Orlovio (vicesindaco #Mariupol): 'Città sull'orlo di un'epidemia 'esplosiva' di #colera: sta 'letteralmente annegando… - buzzax66 : RT @breveinutile: Ah, è questa la denazificazione? Cadaveri in decomposizione, cumuli di rifiuti, colera. Benvenuti a Mariupol (di L. Pacc… - globalistIT : - Magda_mavi : RT @breveinutile: Ah, è questa la denazificazione? Cadaveri in decomposizione, cumuli di rifiuti, colera. Benvenuti a Mariupol (di L. Pacc… -

Guerra in Ucraina, al peggio non c'è mai fine. Asi teme una epidemia di colera per l'acqua contaminata e i cadaveri non seppelliti. Lunedì, ... L'acqua è contaminata daie dai corpi in ...Settimane di occupazione e di battaglia strada per strada hanno lasciato i segni sulla città di: cadaveri in decomposizione, cumuli di, l'aria avvelenata e le acque contaminate, anche dal batterio del colera, persone costrette a lunghe code per ricevere la razione quotidiana di ...Mariupol, la città ucraina bombardata e assediata per mesi ... che l’acqua potabile è stata contaminata dalla decomposizione dei rifiuti e dei cadaveri, aumentando così il rischio di un’epidemia di ...A Mariupol si teme una epidemia di colera per l’acqua contaminata e i cadaveri non seppelliti. L’acqua è contaminata dai rifiuti e ...