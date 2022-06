Assemblea condominiale: la guida completa (Di sabato 4 giugno 2022) - L'Assemblea condominiale è l’organo deliberante che ha i maggiori poteri per assumere le decisioni più importanti della vita di condominio. Le attribuzioni, le competenze e le regole per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea di condominio sono disciplinate dagli artt. 1135-1137 c.c. . Leggi su studiocataldi (Di sabato 4 giugno 2022) - L'è l’organo deliberante che ha i maggiori poteri per assumere le decisioni più importanti della vita di condominio. Le attribuzioni, le competenze e le regole per la validità delle deliberazioni dell’di condominio sono disciplinate dagli artt. 1135-1137 c.c. .

Advertising

StudioCataldi : Assemblea condominiale: la guida completa - molinotto : @GiovaQuez Ma per un'assemblea condominiale sei disponibile a prendere un paio di deleghe? - celestedimarzo : @M49liberorso @Zziagenio78 Io ho fatto 1 volta da segretaria all assemblea condominiale, troppa pressione stavo entrando in depressione - Carboniopensan1 : @Zziagenio78 Due volte a redigere il verbale assemblea condominiale...poi ho mollato - lanuovariviera : Pd, i dissidenti tornano all'attacco: 'Martedì riunione farsa. Partito ridotto ad un'assemblea condominiale. I vert… -