Salvini “Continuo a lavorare per la pace” (Di giovedì 2 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Continuo a lavorare a testa alta e in totale trasparenza per la pace. Agli italiani conviene la pace, non la guerra. Continuo a fare quel che è mio dovere fare. Mi spiace che ci sia gente che parla a vanvera senza muovere un dito. Spero che il governo abbia come obiettivo la pace, il cessate il fuoco e la riapertura del dialogo, e spero che altri colleghi di altri partiti che pontificano facciano almeno una parte di quello che faccio io. Chi parla solo di armi e guerra non vuol bene all'Italia”. Così, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica a Milano, il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito al suo impegno per una soluzione al conflitto in corso in Ucraina. foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – “a testa alta e in totale trasparenza per la. Agli italiani conviene la, non la guerra.a fare quel che è mio dovere fare. Mi spiace che ci sia gente che parla a vanvera senza muovere un dito. Spero che il governo abbia come obiettivo la, il cessate il fuoco e la riapertura del dialogo, e spero che altri colleghi di altri partiti che pontificano facciano almeno una parte di quello che faccio io. Chi parla solo di armi e guerra non vuol bene all'Italia”. Così, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica a Milano, il segretario della Lega, Matteo, in merito al suo impegno per una soluzione al conflitto in corso in Ucraina. foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

Salvini: continuo a lavorare a testa alta per la pace e il lavoro Roma, 2 giu. (askanews) - "Continuo a lavorare a testa alta in totale trasparenza per la pace e per il lavoro. Gli italiani hanno bisogno della pace, oltre ad essere un valore supremo la guerra non ci ...