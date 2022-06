Austerità sì ma non con cristiana rassegnazione. Serve una volontà di fare calvinista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra le celebrazioni dei grandi riti del Paese c’è l’appuntamento di fine maggio, atteso come il pasto alla metà giornata, con le considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia. Esse sono da sempre tenute in particolare considerazione sia dal mondo della finanza che da quello della produzione. Tanto perché buona parte delle stesse sono incardinate sui dati dell’economia reale del Paese e non solo. A tal riguardo è stato particolarmente interessante aver sentito direttamente dal governatore Visco che tutti gli sforzi della macchina statale al momento debbano essere indirizzati a far sì che il Paese possa far conto su un bilancio pubblico sano. Intendendo con ciò che esso ritorni a evidenziare, seppure in quantità ridotta rispetto ai tempi normali, un avanzo primario, cioè prima del calcolo degli interessi sul debito. Tale indicazione è da considerare non come un sasso, ma ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra le celebrazioni dei grandi riti del Paese c’è l’appuntamento di fine maggio, atteso come il pasto alla metà giornata, con le considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia. Esse sono da sempre tenute in particolare considerazione sia dal mondo della finanza che da quello della produzione. Tanto perché buona parte delle stesse sono incardinate sui dati dell’economia reale del Paese e non solo. A tal riguardo è stato particolarmente interessante aver sentito direttamente dal governatore Visco che tutti gli sforzi della macchina statale al momento debbano essere indirizzati a far sì che il Paese possa far conto su un bilancio pubblico sano. Intendendo con ciò che esso ritorni a evidenziare, seppure in quantità ridotta rispetto ai tempi normali, un avanzo primario, cioè prima del calcolo degli interessi sul debito. Tale indicazione è da considerare non come un sasso, ma ...

Advertising

ElenaMarino17 : RT @puresoulfree: Sapete che fine hanno fatto quelli delle politiche sulle #austerità, quelli che predicavano il famoso adagio 'abbiamo vis… - ematr_86 : no alla #russofobia no alla #cristianofobia @Antonio_Tajani quali valori europei, l'austerità non è un valore cara… - ematr_86 : no alla #russofobia no alla #cristianofobia @Antonio_Tajani quali valori europei, l'austerità non è un valore cara… - Matteo89565783 : @IenaWhite18 @SalvatoreAllo13 @AndreaRoventini Si perché 1 non abbiamo possibilità di riallineare la moneta e 2 il… - verso_il_fronte : Se pratichi per 30 anni l'austerità, sfido chiunque a non avere un calo di produttività in conseguenza del calo deg… -

Le sconcertanti 'Considerazioni' di Banca d'Italia su salari e inflazione Di nuovo: se non si ferma la speculazione sui prezzi, non basta certo lo scudo dell'euro. Neppure se, come vorrebbe Visco, si varasse una politica di dura austerità. I prezzi dell'energia sono in ... Deprezzamento dell'Uomo ... tagliare il debito pubblico! Portarlo al 60%! Deficit non superiore a 3%! - dimenticando opportunamente che èiù debito pubblico significa più risparmio privato - insomma con le austerità e i ... Il Denaro Di nuovo: sesi ferma la speculazione sui prezzi,basta certo lo scudo dell'euro. Neppure se, come vorrebbe Visco, si varasse una politica di dura. I prezzi dell'energia sono in ...... tagliare il debito pubblico! Portarlo al 60%! Deficitsuperiore a 3%! - dimenticando opportunamente che èiù debito pubblico significa più risparmio privato - insomma con lee i ... Austerità sì ma non con cristiana rassegnazione. Serve una volontà di fare calvinista - Ildenaro.it