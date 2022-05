Il Pd chiede a Salvini di chiarire al Parlamento sul viaggio a Mosca (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Il viaggio a Mosca era pronto, saltato solo per la fuga di notizie che ha fatto emergere il progetto del leader leghista anzitempo. Questa la ricostruzione offerta da Antonio Capuano, consigliere diplomatico di Matteo Salvini che si sofferma anche sui dettagli della missione in Russia: individuazione di una località per intavolare le trattative di pace; ruolo di garanzia dell'Italia, della Francia e della Germania; cessate il fuoco; viaggio di una altissima personalità nelle zone interessate. Il tutto dopo aver incassato il via libera di Putin e aver informato, qualche ora prima della partenza, il premier Draghi. Questo il quadro che emerge da una serie di interviste di Capuano ai quotidiani. Un quadro "profondamente inquietante" per il Partito Democratico: "Antonio Capuano non lavora a nessun titolo formale ... Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Ilera pronto, saltato solo per la fuga di notizie che ha fatto emergere il progetto del leader leghista anzitempo. Questa la ricostruzione offerta da Antonio Capuano, consigliere diplomatico di Matteoche si sofferma anche sui dettagli della missione in Russia: individuazione di una località per intavolare le trattative di pace; ruolo di garanzia dell'Italia, della Francia e della Germania; cessate il fuoco;di una altissima personalità nelle zone interessate. Il tutto dopo aver incassato il via libera di Putin e aver informato, qualche ora prima della partenza, il premier Draghi. Questo il quadro che emerge da una serie di interviste di Capuano ai quotidiani. Un quadro "profondamente inquietante" per il Partito Democratico: "Antonio Capuano non lavora a nessun titolo formale ...

