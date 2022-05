Ucraina: Grecia e Cipro contro ingresso accelerato in Ue, prima i Balcani (Di domenica 29 maggio 2022) La Grecia e Cipro sostengono l'adesione dell'Ucraina all'Ue ma si oppongono a un processo accelerato, suggerito da diversi paesi dell'Europa orientale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 29 maggio 2022) Lasostengono l'adesione dell'all'Ue ma si oppongono a un processo, suggerito da diversi paesi dell'Europa orientale L'articolo proviene da Firenze Post.

