Andrea Ranocchia, l’addio di una bandiera dell'Inter (Di sabato 28 maggio 2022) Andrea Ranocchia, 34 anni, saluta l’Inter dopo 11 stagioni. Ha totalizzato in maglia nerazzurra 226 partite, siglando 14 reti, l’ultima... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022), 34 anni, saluta l’dopo 11 stagioni. Ha totalizzato in maglia nerazzurra 226 partite, siglando 14 reti, l’ultima...

Advertising

sportli26181512 : Andrea Ranocchia, l’addio di una bandiera dell'Inter: Andrea Ranocchia, 34 anni, saluta l’Inter dopo 11 stagioni. H… - ferrantelli94 : RT @AmalaTV_: Mari - #Inter intenzionata a riportare a Milano Zinho #Vanheusden. Completerà il recupero in nerazzurro ed è possibile che re… - SalvoLaroc90 : RT @marifcinter: #Inter intenzionata a riportare a Milano Zinho #Vanheusden. Completerà il recupero in nerazzurro ed è possibile che resti… - Andrea_Cafagna_ : @campione_franco @romeoagresti Non sono d'accordo:Rovella è un mediano che recupera palloni, Fagioli è una mezzala… - Ricky0000003 : RT @marifcinter: #Inter intenzionata a riportare a Milano Zinho #Vanheusden. Completerà il recupero in nerazzurro ed è possibile che resti… -