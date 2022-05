Spoiler Uomini e Donne puntata 27 maggio: altri due ospiti e nuovi arrivi (Di venerdì 27 maggio 2022) Uomini e Donne sta per volgere al termine e queste sono le ultime puntate, in quella del 27 maggio assisteremo al ritorno in studio di una coppia che si è formata da poco. Inoltre, ci saranno anche delle novità per Gemma Galgani. La dama bianca conoscerà un nuovo cavaliere venuto in trasmissione unicamente per lei. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 27 maggio 2022)sta per volgere al termine e queste sono le ultime puntate, in quella del 27assisteremo al ritorno in studio di una coppia che si è formata da poco. Inoltre, ci saranno anche delle novità per Gemma Galgani. La dama bianca conoscerà un nuovo cavaliere venuto in trasmissione unicamente per lei. L'articolo proviene da KontroKultura.

