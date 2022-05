Uomini e Donne, retroscena clamoroso: “Ha fatto commenti bollenti…” | Fan increduli: è davvero finita? (Di giovedì 26 maggio 2022) Brutte notizie per la Dama Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne’: nell’ultima puntata ha preso una decisione definitiva che potrebbe influenzare il suo futuro nel programma. L’avventura di Gemma Galgani come dama del trono over di ‘Uomini e Donne’ continua ancora oggi. La torinese è ormai da anni una presenza fissa nel dating show più seguito d’Italia e a volte è difficile immaginarlo senza di lei. Le sue storie amorose all’interno del programma sono sempre state turbolente, cosa che ha fatto sempre più appassionare i telespettatori. Per Gemma il principe azzurro tarda ad arrivare e sembra che nemmeno l’ultima sua conoscenza sia andata a buon fine. Già negli scorsi giorni erano trapelate alcune anticipazioni in merito, dato che il programma viene regolarmente registrato prima della messa ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 26 maggio 2022) Brutte notizie per la Dama Gemma Galgani di ‘’: nell’ultima puntata ha preso una decisione definitiva che potrebbe influenzare il suo futuro nel programma. L’avventura di Gemma Galgani come dama del trono over di ‘’ continua ancora oggi. La torinese è ormai da anni una presenza fissa nel dating show più seguito d’Italia e a volte è difficile immaginarlo senza di lei. Le sue storie amorose all’interno del programma sono sempre state turbolente, cosa che hasempre più appassionare i telespettatori. Per Gemma il principe azzurro tarda ad arrivare e sembra che nemmeno l’ultima sua conoscenza sia andata a buon fine. Già negli scorsi giorni erano trapelate alcune anticipazioni in merito, dato che il programma viene regolarmente registrato prima della messa ...

