Milan, Repubblica: Gerry Cardinale è in città, a breve le firme con RedBird (Di giovedì 26 maggio 2022) Il futuro del Milan è statunitense. Secondo quanto riferito dall'edizione online di Repubblica, il fondatore di RedBird, Gerry Cardinale è sbarcato in Italia, a Milano, dove c'è già da tempo Paul Singer, fondatore di Elliott. In settimana è previsto il passaggio di proprietà, con la firma del contratto preliminare. Elliott resta, ma con quota di minoranza, circa il 30 per cento. La valutazione del club si aggira intorno agli 1,3 miliardi, che potrebbero diventare 1,8 a seconda di determinate condizioni, tra cui fatturato e stadio. SportFace.

