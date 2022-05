(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Dei giovaniha bisogno, il Paese ne ha bisogno per gli investimenti che stiamo portando avanti. Ma i giovani per noi ora significare talenti, laureati che nella complessità giàata con un criterio selettivo importante hanno dimostrato le loro qualità e dopo una specializzazione competente qualifica meglio sui settori innovativi sensoristica e di nuove tecnolgie dell’a civile”. Così il capo del personale diper l’Italia Gianluca Orefice presenta i 24 diplomati della prima edizione della SI Academy (Smart Infrastructures Academy) del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio a, frutto della partnership tra l’Università degli Studi Federico II e Tecne, società del Gruppo ...

Autostrade assume 24 ingegneri super specializzati a Napoli "Noi oggi lavoriamo nella grande sfida sul Pnrr per migliorare il sistema di infrastrutture che dia risposte alle domande complesse della città, ma già negli anni scorsi quando abbiamo creato queste a ...