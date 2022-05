Sampdoria | Ferrero torna in libertà Fissata la prima udienza

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 maggio 2022) Il ritorno indinon gli dà alcun potere sullalaper l’ex presidente Massimoto in. Il Tribunale di Paola si è espresso sulla revoca degli arresti domiciliari contestualmente al rinvio a giudizio dell’ex presidente dellapotrà muoversi liberamente e telefonare, ma non potrà ricoprire cariche imprenditoriali. A quanto riporta Il Secolo XIX, ladel processo a suo carico è statail 21 settembre. Per quanto concerne lanon ha potere decisionale né sulla gestione presente e tantomeno su ...